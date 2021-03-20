Комбриг ВСУ предупредил Киев о последствиях наступления на Донбасс

Киев, 20 марта. Командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Брыжинский признал, что очередное бездумное наступление на Донбасс закончится для Киева большими потерями.

Украинский командир в интервью одному из местных СМИ заявил, что на протяжении последних семи лет тактика ведения боевых действий постоянно менялась, однако многие этого не осознают.

«Сейчас много кто остался в 2014 году — и контрактники, и добровольцы, пришедшие в армию. Но война уже не такая. Каждый год она другая. И нужно идти в ногу со временем, а не оставаться в прошлом. Нужно делать выводы и идти вперед», — сказал Брыжинский.

Он добавил, что является сторонником тактики захода к противнику с тыла и флангов, а не лобовой атаки.

«Сдуру продвинуться на три километра вперед мы всегда можем. Но потом встанет вопрос эвакуации раненых, подвоза боеприпасов. Стоят ли те или иные пять метров возможной гибели бойцов? А, может, не надо было?», — рассуждает украинский командир, вспоминая количество вывезенных из Донбасса трупов.

Отметим, что большая часть реальных потерь ВСУ замалчивалась, в том числе, небоевых — многие травмы солдаты получили в результате подрывов на собственных минах.

Ранее украинская правозащитница и блогер Татьяна Монтян, опираясь на свидетельства украинского перебежчика, заявила о полной неготовности ВСУ к новой эскалации в Донбассе.