Шифрин оценил первое совместное выступление разведенных Степаненко и Петросяна

Москва, 20 марта. Актер и юморист Ефим Шифрин прокомментировал первое совместное выступление своих коллег по «Аншлагу» Елены Степаненко и ее бывшего мужа Евгения Петросяна на телевидении.

Шифрин и Степаненко стали гостями нового выпуска шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!», также в студии присутствовала певица Ирина Аллегрова. Во время передачи артистам показали их старый номер, с которым они выступали во время круиза «Аншлага» по Волге. Внезапно в кадре появился Петросян в полосатой футболке и шляпе с большой ромашкой.

«Девочки, узнаете себя?» — обратился Малахов к Аллегровой и Степаненко.

«Я себя узнаю. И даже вот этого человека в полосатом узнаю», — ответила бывшая жена Петросяна, заметив в кадре экс-супруга.

Затем гости перешли к просмотру записи первого совместного выступления Степаненко и Петросяна. На кадрах стройная артистка продемонстрировала длинные ноги.

«Партнер ушел, а ноги остались», — сказал оценивший выступление Шифрин.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, однако бывшие супруги до сих пор делят имущество. Юмориста, который после развода женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, больше всего интересуют картины, книги и антиквариат.