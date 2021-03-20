Финская журналистка описала интерьер кабинета Плющенко

Москва, 20 марта. Фигуристка Александра Трусова готовится к чемпионату мира в Стокгольме. В связи с этим финно-шведская журналистка Анна-Лена Лорен посетила тренера спортсменки Евгения Плющенко.

Кабинет трехкратного чемпиона мира в академии фигурного катания «Ангелы» от пола до потолка оклеен страницами «желтого» издания Hello. На журнальных обложках — фотографии Плющенко. Об этом говорится в статье Лорен для шведского информационного портала Dagens Nyheter.

«Плющенко — один из самых достойных фигуристов мира, но как тренер он непроверенная карта», — характеризует журналистка тренера.

Поводом для визита Лорен стало предстоящее выступление Трусовой. В мае 2020 года юная фигуристка перешла из академии Этери Тутберидзе к Плющенко. По словам журналистки, руководитель «Ангелов» не одобряет методы работы бывшей наставницы Трусовой. Он избегает вопросов о Тутберидзе.

Напомним, 17-летняя фигуристка Алена Косторная ранее ушла от Евгения Плющенко, чтобы вновь начать тренироваться с Этери Тутберидзе, чем обрадовала поклонников.