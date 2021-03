Украинский политолог предрек закат Американской империи

Соединенные Штаты пережили Советский Союз, но падение президента Джо Байдена на трапе самолета показывает, что ненадолго. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил украинский политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Перед вылетом в Атланту, поднимаясь на борт Air Force One, президент США Джо Байден три раза споткнулся на трапе самолета. В Вашингтоне сразу же нашли объяснение очередному факту, показывающему физическое состояние 78-летнего американского лидера. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя происходящее, объяснила, что в падении Байдена виноват сильный ветер.

Однако сын бывшего президента США Дональда Трампа усомнился в том, что проблема была вызвана плохими погодными условиями. Дональд Трамп-младший опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter скриншот, подтверждающий, что скорость ветра составляла всего около 6 м/с. По данным американской метеослужбы, такой ветер может поднимать пыль и бумагу и шевелить небольшие ветви деревьев. Также сын экс-американского лидера саркастически напомнил о «прекрасной форме нового президента США».

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



