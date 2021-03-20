Украинский политолог предрек закат Американской империи

Соединенные Штаты пережили Советский Союз, но падение президента Джо Байдена на трапе самолета показывает, что ненадолго. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил украинский политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Перед вылетом в Атланту, поднимаясь на борт Air Force One, президент США Джо Байден три раза споткнулся на трапе самолета. В Вашингтоне сразу же нашли объяснение очередному факту, показывающему физическое состояние 78-летнего американского лидера. Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя происходящее, объяснила, что в падении Байдена виноват сильный ветер.

Однако сын бывшего президента США Дональда Трампа усомнился в том, что проблема была вызвана плохими погодными условиями. Дональд Трамп-младший опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter скриншот, подтверждающий, что скорость ветра составляла всего около 6 м/с. По данным американской метеослужбы, такой ветер может поднимать пыль и бумагу и шевелить небольшие ветви деревьев. Также сын экс-американского лидера саркастически напомнил о «прекрасной форме нового президента США».

«Президент в отличной форме», — сыронизировал Трамп-младший.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Пользователи Сети очень бурно отреагировали на видеоинцидент с президентом США Джо Байденом в момент подъема по трапу самолета. Интернет-пространство мгновенно наполнилось множеством видеоподборок и мемов, главным героем которых, разумеется, стал новоиспеченный американский лидер. На одной из видеозаписей, размещенных в Twitter, видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф Трамп. Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная под ноги Байдену банановая кожура.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Однако украинский политический и экономический эксперт Андрей Головачев считает, что инцидент с президентом США Джо Байденом необходимо трактовать иначе. Он предрек закат Американской империи.

«Мой прогноз был, что Бидон протянет максимум один год. Но сейчас уже очевидно, что он так плох, что готовится к встрече с Всевышним. Думаю, счет пошел уже не месяцы, а на дни. Америка готовится встречать первую темнокожую женщину-президента. Все империи умирают одинаково, проходя стадию геронтократии. США пережили СССР, но по историческим меркам, похоже, ненадолго», — сказал Андрей Головачев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что дебаты российского лидера Владимира Путина и президента США Байдена могут стать самым позорным днем в истории Америки.