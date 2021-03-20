Россиянам рассказали, чем отличаются антитела после вакцинации и перенесенного COVID-19

Москва, 20 марта. Антитела к коронавирусной инфекции, которые вырабатываются после вакцинации, оказались надежнее, чем после перенесенной болезни.

Коронавирус стремительно распространяется и подвергается мутациям. Из-за этого антитела, которые формируются в организме после перенесенного заболевания, плохо защищают от новых штаммов. Такие выводы сделали ученые из Соединенных Штатов в ходе исследования. Также эксперты отметили, что в сыворотке привитых частицы вируса уничтожаются в тысячу раз эффективнее, сообщают «Известия»

Выводы подтвердил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. Он объяснил, что вакцинация является более эффективным способом защититься от вируса, чем перенесенная инфекция. При заражении смертность и развитие болезни в тяжелой форме случается чаще, особенно у пожилых людей.

До этого сообщалось, что российские врачи зафиксировали коронавирус у 9632 человек в 85 регионах страны за последние сутки. Клинические признаки инфекции отсутствовали в 11,8% из них.