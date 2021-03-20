Власти Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Токио, 20 марта. Землетрясение в 7,2 балла по шкале Рихтера произошло у побережья Японии, местные власти объявили угрозу цунами.

Подземные толчки зарегистрировали на северо-западе страны, в районе префектуры Мияги. Очаг залезал на глубине около 60 километров под водой, передает главное метеорологическое агентство Японии. Землетрясение также ощутили жители Токио.

Высота цунами на японском побережье может достигать одного метра, передает сайт 360tv.ru. Информации о погибших или пострадавших не поступало.