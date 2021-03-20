HBO Max выпустит документальную ленту о загадочной смерти Бриттани Мерфи

Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить двухсерийный документальный фильм о Бриттани Мерфи. Авторы расскажут о жизни, карьере и трагической смерти молодой американской актрисы. Картина будет основана на интервью с хорошо знавшими ее людьми.

Проектом займется режиссер Синтия Хилл. По ее словам, она взялась за ленту, чтобы рассказать о жизни Мерфи, которую многие помнят из-за обстоятельств смерти. Внезапная смерть звезды в 32 года шокировала Голливуд и до сих пор не дает покоя общественности. Представители сервиса отмечают, что новые архивные кадры и интервью с близкими Мерфи помогут выйти за рамки теорий заговоров и показать подробный и достоверный портрет актрисы.

Карьерный взлет Бриттани Мерфи начался в 90-х годах. Так, в 17 лет она сыграла в культовой молодежной комедии «Бестолковые», где ее коллегой по съемочной площадке стала Алисия Сильверстоун. Позже в ее фильмографии появились такие знаковые картины, как «Прерванная жизнь», «8 миля», «Город грехов». Актриса пробовала себя и в музыке: ее голос можно услышать в саундтреках к паре фильмов и в одном из клубных хитов середины нулевых — сингле «Faster Kill Pussycat», записанном вместе с диджеем Полом Окенфолдом.

Напомним, что артистка скончалась в 2009 году, официальной причиной смерти была названа острая пневмония, развившаяся из-за грибка в доме звезды. Коронер счел это несчастным случаем, и полиция закрыла дело. Через несколько месяцев от подобных симптомов умер и муж актрисы Саймон Монджек. Спустя несколько лет версию с грибком отклонили, и вокруг инцидента появилось множество слухов о намеренном отравлении звезды.

Производственный график съемок и дата выхода картины пока остаются неизвестными.