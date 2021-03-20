Загитова пожаловалась поклонникам на тяжелую утрату

Москва, 20 марта. Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала поклонникам о тяжелой утрате, с которой она столкнулась больше месяца назад.

Печальной новостью спортсменка поделилась на своей странице в Instagram. Она рассказала, что в конце января умерла ее кошка Ириска. Загитова опубликовала несколько фотографий с любимым питомцем и написала, что домашнее животное всегда ее поддерживало.

«Ты всегда мне помогала, и все, что я выиграла — [в этом] есть и твоя заслуга», — написала фигуристка.

По словам Загитовой, ее жизнь изменилась, когда у нее появилась Ириска. Каждый день с кошкой делал олимпийскую чемпионку счастливой. Фигуристка объяснила, почему сообщила поклонникам о смерти кошки только через длительное время после трагедии.

«Я долго не могла об этом рассказать, потому что мне было тяжело это осознать», — отметила Алина Загитова.

Недавно спортсменка получила роскошный презент от поклонника — фанат подарил ей шикарный букет роз за 160 тысяч рублей. Загитова похвасталась дорогостоящим букетом в соцсети.