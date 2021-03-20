Жительница Мордовии перевела на «безопасные счета» взятые в кредит 130 тысяч рублей

Саранск, 20 марта. Жительница мордовского города Ардатов попалась на уловки мошенников. Они взяли на женщину кредит на 130 тысяч рублей.

Как и в других случаях подобных злодеяний, все началось со звонка. Собеседник представился сотрудником банка и предупредил о том, что женщина может стать жертвой мошенников. Якобы на клиентку кто-то оформляет кредит.

Предотвратить это можно было, только передав реквизиты карты и код с SMS-сообщения заботливому «банкиру». Таким образом, через личный кабинет мужчина смог оформить на испуганную собеседницу кредит — 130 тысяч рублей.

Затем звонивший отправил женщину в банк за деньгами, строго-настрого запретив общаться со специалистами отделения. Причину объяснил тем, что сотрудники организации могут быть в сговоре с мошенниками. А средства необходимо было перевести на шесть «безопасных» счетов.

Узнав о случившемся, родственники жертвы аферистов обратились к правоохранителям.

«Следователем следственного отдела ММО МВД России «Ардатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» — сообщили в региональном МВД.

Ранее ФАН сообщил, что почти такую же сумму отправила злоумышленникам бизнес-леди из Саранска. Она нашла их в интерне, желая купить профилированные листы из стали.