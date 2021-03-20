Наледь рухнула с крыши дома на коляску с ребенком в Перми

Пермь, 20 марта. Женщина с малолетним ребенком едва не погибли при сходе снега с крыши одного из домов. Наледь упала на коляску, но не задела младенца.

Инцидент, едва не закончившийся трагически, произошел около дома на улице Щербакова. Женщина с коляской прогуливалась вдоль здания, и в какой-то момент на нее начали падать пласты снега. Наледь с крыши обрушилась не только на местную жительницу, но и на младенца. После этого испуганная мать заглянула в коляску и увидела, что с ребенком все хорошо. Козырек детской повозки защитил малыша от снега, сама женщина также не пострадала.

Во Владивостоке на борьбу с сосульками и наледью во дворах домов были брошены специалисты местной администрации, сообщало издание Deita. Всего они осмотрели более двух тысяч придомовых территорий.