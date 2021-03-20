Почти две трети россиян заявили, что шопинг делает их счастливее

Москва, 20 марта. Специалисты сервиса AliExpress Россия и компании ResearchMe провели опрос и выяснили, что 62% россиян становятся счастливее благодаря шопингу.

Исследование, участие в котором приняли 1,1 тыс. человек, было призвано установить степень влияния покупок на ощущение счастья у российских граждан. В результате удалось узнать, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком, в то время как несчастливыми себя назвали 19% опрошенных.

При этом большая часть респондентов согласилась с тем, что шопинг поднимает им настроение и заставляет чувствовать счастье. Более трети россиян признались, что испытывают удовольствие, когда приобретают новую одежду, обувь и аксессуары. Еще 35% отдают предпочтение покупке гаджетов, бытовой техники и умных помощников для дома.

Похожий опрос недавно провели в мировых масштабах, чтобы определить, насколько счастливы люди по всему миру. Так, глобальная картина показала, что счастье испытывает более половины населения земного шара. При этом самой счастливой страной по приросту оказалась Киргизия.