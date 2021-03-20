Москва, 20 марта. Экс-участники боевых действий в Донбассе рассказали, какой город Украина может потерять в новой конфронтации с силами ЛНР и ДНР.

Журналист и вчерашний ополченец Ростислав Журавлев в беседе с Ura.ru заявил, что в рамках очередного наступления в Донбассе Украина рискует потерять Харьков, а также территории Одесской области и Запорожья.

«В Харькове можно разбудить восстание. Там живет 80% русских, и они не простили событий 2014 года», — констатировал Журавлев.

По его словам, в случае, если на указанных территориях будет запланирован государственный переворот, Киев может потерять их. Собеседник агентства отметил, что протестные настроения наблюдаются во многих регионах страны.

«Оппозиция набирает рейтинги во всей левобережной Украине от Одесской области через Херсон и Запорожье вплоть до Харьковской области», — добавил Журавлев.

Вместе с этим экс-боец ополчения Донбасса, депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко констатировал пророссийские настроения в граничащих с РФ украинских населенных пунктах несмотря на официальную идеологию, которую внушает через СМИ Киев.

«Юго-восток Украины, за исключением Днепропетровской области, находится под влиянием оппозиции. Однако основное ядро, поддерживающее Россию, уехало в Донбасс», — рассуждает Григоренко.

Ранее глава ЛНР указал на виновников военного конфликта в Донбассе. По словам Леонида Пасечника, ими являются проамериканские политики на Украине.