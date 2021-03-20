В МО Белоруссии рассказали, кого будут готовить в совместном с РФ учебном центре

Минск, 20 марта. Совместный учебно-боевой центр подготовки военнослужащих России и Беларуси в Гродно будет готовить специалистов ВВС и войск ПВО.

Сообщается, что аналогичные учебные центры в обозримом будущем планируется создать и на территории России. О роли соответствующего учреждения в Гродно рассказали в Минобороны Белоруссии.

«Его основным предназначением будет совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.

Ранее главы министерств обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин на встрече в российской столице 5 марта анонсировали создание трех учебно-боевых центров для совместной подготовки кадровых военных. Центры обучения планируется разместить в Нижегородской, Калининградской и Гродненской областях.