Причины повышения пенсионного возраста назвали в Совфеде

Москва, 20 марта. Основной причиной увеличения пенсионного возраста стало превышение числа пенсионеров над количеством работающего населения. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Валерий Рязанский.

Из-за этого отчислений работающих граждан не хватало для покрытия бюджетных расходов на выплату пенсий, объяснил ФБА «Экономика сегодня» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ожидается, что такая реформа поспособствует снижению числа пенсионеров и росту количества трудоустроенных россиян. Кроме того предполагается увеличение финансовых объемов Пенсионного фонда РФ, которые впоследствии направляют на пенсионные зачисления.

По данным ПФР, поэтапное повышение предусматривается с 2019 по 2028 год. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины начнут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

В Пенсионном фонде РФ ранее рассказали о возможности получить выплаты по «старому» пенсионному возрасту. При достижении прежнего возраста выхода на заслуженный отдых россияне могут получить выплату при наличии пенсионных накоплений, заявила пресс-служба отделения ПФР по Пензенской области.