Бельгийские ученые объяснили механизм работы мозга на бессознательном уровне

Брюссель, 20 марта. Нужно напрячь внимание и сосредоточится, чтобы мозг запомнил информацию. Однако некоторые данные остаются в памяти, минуя сознание.

Мозг способен запомнить образ, черты лица или слова, даже если человек не обратил на них внимание. В этот момент включается система подкрепления или вознаграждения, которая помогает учиться на бессознательном уровне. Она активизируется, когда происходит стимуляция вентральной области покрышки. Эта часть мозга, которая отвечает за подачу дофамина, известного как гормон радости.

Ученые из Левенского католического университета провели исследование на обезьянах. Результаты показали, что когда специалисты стимулировали вентральную область покрышки во время демонстрации картинок, приматы лучше запоминали изображения. Исследователи пришли к выводу, что активная работа этой области мозга улучшает деятельность зрительных центров и памяти.

До этого нейробиологи из США выяснили, как человеческий мозг принимает решения. Важную роль играют дофаминовые нейроны.