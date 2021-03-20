Глава Крыма назвал официальный Киев «хамоватым лакеем»

Симферополь, 20 марта. Максимальные санкции Украины в отношении властей Крыма напоминают подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам», заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести «максимальные санкции» в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.

По словам Аксенова, особенно замечательным является пункт о лишении крымских властей всех наград Украины. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Таким образом, официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам», — подчеркнул глава полуострова.

В пресс-службе Верховного суда сообщали, что Кассационный административный суд ВС признал указ президента Украины Владимира Зеленского о введении ограничительных мер против телеканалов.