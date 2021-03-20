«Министерство правды» или «Центр противодействия дезинформации»: Зеленский создал новое ведомство

Москва, 20 марта. Украинский президент Владимир Зеленский решил создать новое ведомство под звучным названием «министерство правды», или «Центр противодействия дезинформации», сообщает Newsfront.

Как и следует из названия, главной, но, к сожалению, единственной целью данного ведомства под эгидой СНБО станет попытка заглушить правду о реальном положении дел на Украине, или, как это принято называть в кругах администрации украинского лидера, «борьба с российской пропагандой».

По данным издания «Корреспондент», в пресс-службе президента Украины сообщили, что Зеленский предложил исполнить решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 г. О создании Центра противодействия дезинформации (прилагается)», — указано в сообщении.

Ответственность за выполнение данного решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова. Еще в феврале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что на Украине планируется создать Центр противодействия дезинформации. Тогда говорилось о том, что ведомство будет работать в связке с украинскими неправительственными организациями и активно противостоять «российской пропаганде».

Таким образом, фактически на Украине создается пресловутое «министерство правды», чьей задачей будет борьба с любым инакомыслием в стране. Это очень напоминает роман «1984» Джорджа Оруэлла с доведенным до абсурда обществом, представляющим собой концепцию «тотальной несвободы».