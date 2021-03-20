Опубликованы фото с места столкновения цементовоза и иномарки в Горячем Ключе

Краснодар, 20 марта. Один человек стал жертвой ДТП в районе поселка Мирный городского округа Горячий Ключ на Кубани. Фото с места аварии появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Участниками ДТП стали цементовоз и легковой автомобиль Volkswagen. От иномарки практически ничего не осталось. Находившийся за рулем мужчина скончался.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее издание Deita сообщало о смертельной аварии в Приморье, где на трассе за Хоролем столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате погиб один человек. По предварительным данным, причиной ДТП стали сложные погодные условия. Непростая дорожная обстановка сохраняется до сих пор.