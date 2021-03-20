Генеральный секретарь Федерации бокса уверен в победе российского спортсмена

Москва, 20 марта. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев не сомневается в победе Артура Бетербиева в предстоящем поединке с немецким боксером Адамом Дейнесом за звание чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Накануне встречи Кирилл Щекутьев назвал нашего спортсмена явным фаворитом будущего боя.

«Предстоящий поединок будет по-настоящему знаковым для российского бокса: наш чемпион Бетербиев проведет свой первый профессиональный бой на территории нашей страны. Бой в Москве будет знаковым не только для него, но и для большого количества российских поклонников бокса. Да, именно Бетербиев является явным фаворитом предстоящего поединка, но Дейнеса точно не стоит недооценивать. Это хороший оппонент, который едет в Москву с целью стать чемпионом мира сразу по двум версиям. Нас ожидает очень яркое противостояние», — заявил он.

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе пройдет 20 марта на московской арене «Мегаспорт». В этот день на ринг также выйдут россияне Александр Беспутин, Павел Силягин, Харитон Агрба, Игорь Михалкин, Владимир Иванов.