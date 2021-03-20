Труп мужчины с рваными ранами нашли на западе Волгограда

Волгоград, 20 марта. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины на западе города. Обглоданный собаками труп незнакомца нашел местный житель.

Увидев изуродованное тело, волгоградец вызвал на место инцидента полицию. Вскоре стражи порядка осмотрели труп и зафиксировали на нем рваные раны, нанесенные животными. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, незнакомец мог погибнуть еще до появления собак. Они же лишь растерзали тело погибшего и растащили его части по округе.

Личность незнакомца пока установить не удалось. Полицейские предполагают, что он был бездомным. Сейчас соответствующая информация проверяется. Выясняется точная причина смерти мужчины.

В Хабаровске ранее местные жители обнаружили труп младенца, сообщало издание Deita. Тело маленькой девочки лежало в мусорном баке.