Раскрыты подробности дела волгоградки, которую заподозрили в интимной близости с сыном

Волгоград, 20 марта. Следственный комитет пока не возбуждал уголовное дело об изготовлении порнографии женщиной, которую заподозрили в растлении собственного сына-подростка.

Два месяца назад СК возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщил корреспонденту ФАН источник в силовых структурах. Горе-мать в СИЗО не отправляли, расследование продолжается.

Скандальная история произошла в Урюпинском районе Волгоградской области. Местные жители узнали об аморальном поведении женщины, которая запечатлела на видео интимные утехи с сыном, и обратились в полицию. Силовики установили, что подозреваемая, обделенная вниманием мужа-инвалида, вернувшегося из Чечни, начала приставать к 15-летнему мальчику.

Со слов соседей семьи, сам подросток не до конца понимал, в какой ужасной ситуации оказался, сообщало Федеральное агентство новостей. Ребенок не испытывал угрызений совести и вел себя абсолютно нормально.