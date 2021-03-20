Журналист Смирнов рассказал, как появилась одна из красивейших фотографий Путина

Москва, 20 марта. Одна из самых красивых фотографий президента России Владимира Путина за все экспедиции получилась в степи. Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов.

Сотрудник кремлевского пула с сожалением отметил, что так ни разу и не попал с Путиным в тайгу. Президент России проводит выходные в Сибири. Однако не берет с собой представителей прессы. Личные фотограф и оператор главы государства снимают все фото и видео с отдыха. Работа заключается в неотлучном сопровождении президента, пояснил Смирнов.

В оренбургской степи Путин кормил лошадей Пржевальского, вспоминает журналист. По его словам, там находится заповедник, где реализуется программа восстановления популяции этих животных. Именно здесь удалось снять одну из красивейших фотографий с президентом России на экспедиции.

«В темноте кормление лошадей в степи смотрится не особо зрелищно. Но он приехал как раз под заход солнца», — поделился сотрудник пула.

Путин больше всего удивлялся спокойствию местных жителей в таких экспедициях, вспоминает Смирнов. Однажды они плыли на лодках, а рыбаки на берегу не удивились присутствию президента. Мужчины предложили лидеру выпить, но тот отказался, потому что спешил.

Президент проводит выходные в сибирской тайге. Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу составит ему компанию на отдыхе.