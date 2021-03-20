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Журналист Смирнов рассказал, как появилась одна из красивейших фотографий Путина

Журналист Смирнов рассказал, как появилась одна из красивейших фотографий Путина

Москва, 20 марта. Одна из самых красивых фотографий президента России Владимира Путина за все экспедиции получилась в степи. Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов.

Сотрудник кремлевского пула с сожалением отметил, что так ни разу и не попал с Путиным в тайгу. Президент России проводит выходные в Сибири. Однако не берет с собой представителей прессы. Личные фотограф и оператор главы государства снимают все фото и видео с отдыха. Работа заключается в неотлучном сопровождении президента, пояснил Смирнов.

В оренбургской степи Путин кормил лошадей Пржевальского, вспоминает журналист. По его словам, там находится заповедник, где реализуется программа восстановления популяции этих животных. Именно здесь удалось снять одну из красивейших фотографий с президентом России на экспедиции.

«В темноте кормление лошадей в степи смотрится не особо зрелищно. Но он приехал как раз под заход солнца», — поделился сотрудник пула.

Путин больше всего удивлялся спокойствию местных жителей в таких экспедициях, вспоминает Смирнов. Однажды они плыли на лодках, а рыбаки на берегу не удивились присутствию президента. Мужчины предложили лидеру выпить, но тот отказался, потому что спешил.

Президент проводит выходные в сибирской тайге. Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу составит ему компанию на отдыхе.

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