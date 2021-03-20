Украинский суд арестовал 100% акций «Мотор Сич»

Киев, 20 марта. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% акций и все имущество АО «Мотор Сич».

Несмотря на это, предприятие продолжит работу в соответствии с требованиями украинского законодательства. Рабочие места будут сохранены, а обязательства завода по заказам выполнены.

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что имущество «Мотор Сич» передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В настоящий момент СБУ проводит расследование в отношении «Мотор Сич» по признакам преступлений по статьям 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины. Помимо этого, рассматривается вопрос о возможном нарушении законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против четырех китайских компаний, инвестировавших в «Мотор Сич». Власти КНР на фоне национализации завода потребовали от Киева учесть законные требования инвесторов.