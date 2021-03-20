Глава ЛНР указал на виновников военного конфликта в Донбассе

Луганск, 20 марта. Проамериканские политики являются виновниками конфликта в Донбассе и происходящего в целом на Украине. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Как передают РИА Новости, Пасечник указал, что проамериканские политики пытаются разрушить «связи между братскими народами республик бывшего Советского Союза».

«Именно они — агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции тому подтверждение», — отмечается в заявлении Пасечника.

По его словам, самым правильным вариантом для урегулирования ситуации в Донбассе являются переговоры на минской площадке. Глава ЛНР подчеркнул, что жители республик Донбасса поддерживают его во мнении, что «худой мир лучше, чем хорошая война».

Ранее в ходе форума «Русский Донбасс» глава ДНР Денис Пушилин и Пасечник договорились о поддержке русскоязычных граждан на территории Украины. При этом в Киеве выступили с заявлением о необходимости готовиться к горячей войне в Донбассе, поскольку она находится «на переломе геополитических плит и эпох», передает INFOX.