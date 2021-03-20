Россия отправила документы по «нормандскому формату» странам ЕС

, 20 марта. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак отправил письма представителям Парижа, Берлина и Киева с документами по переговорам в «нормандском формате».

В документах описан проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата». Об этом РИА Новости сообщил источник в Кремле.

Подготовка к саммиту «нормандской четверки» приостановлена из-за плохой организации, отметил автор документа.

«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», — отметил автор.

Согласовать проект Совместных итогов намерены не позднее 22 марта.

Ранее сообщалось, что подготовка к встрече «нормандской четверки» не идет из-за невыполнения прошлых договоренностей.