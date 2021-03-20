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Журналист рассказал, как Путин успокоил располосовавшего оператора котенка леопарда

Журналист рассказал, как Путин успокоил располосовавшего оператора котенка леопарда

Москва, 20 марта. Президент РФ Владимир Путин успокоил напуганного котенка леопарда, который накинулся на оператора телеканала «Россия-1», рассказал журналист Дмитрий Смирнов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Пул N3». Журналист вместе с директором сочинского Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда смотрел, как российский лидер успокаивает разозлившегося котенка леопарда.

До этого напуганное и обозленное животное бросилось на оператора телеканала «Россия-1», располосовав ему когтями ногу в кровь. Однако когда к леопарду подошел глава государства — котенок успокоился и даже лег к президенту на колени.

«Есть в нем что-то. Я давно наблюдаю. Животные его чувствуют», — цитирует Смирнов директора центра.

Также российский журналист рассказал, как Путин выпускал на волю в тайге под Благовещенском трех спасенных амурских тигров. По его словам, для этого специально построили небольшой забор, который не заканчивался ничем. С одной стороны — люди, с другой — три тигра.

«Два тигра сразу убежали прочь, а одна, как про нее потом писали, «самочка Илона», решила посмотреть, что там интересного за забором. Может, даже хотела поблагодарить спасителей», — заключил Смирнов.

Журналист рассказал, как Путин успокоил располосовавшего оператора котенка леопарда

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил актуальные вопросы международной повестки дня на совещании с постоянными членами Совбеза.

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