Журналист рассказал, как Путин успокоил располосовавшего оператора котенка леопарда

Москва, 20 марта. Президент РФ Владимир Путин успокоил напуганного котенка леопарда, который накинулся на оператора телеканала «Россия-1», рассказал журналист Дмитрий Смирнов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Пул N3». Журналист вместе с директором сочинского Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда смотрел, как российский лидер успокаивает разозлившегося котенка леопарда.

До этого напуганное и обозленное животное бросилось на оператора телеканала «Россия-1», располосовав ему когтями ногу в кровь. Однако когда к леопарду подошел глава государства — котенок успокоился и даже лег к президенту на колени.

«Есть в нем что-то. Я давно наблюдаю. Животные его чувствуют», — цитирует Смирнов директора центра.

Также российский журналист рассказал, как Путин выпускал на волю в тайге под Благовещенском трех спасенных амурских тигров. По его словам, для этого специально построили небольшой забор, который не заканчивался ничем. С одной стороны — люди, с другой — три тигра.

«Два тигра сразу убежали прочь, а одна, как про нее потом писали, «самочка Илона», решила посмотреть, что там интересного за забором. Может, даже хотела поблагодарить спасителей», — заключил Смирнов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил актуальные вопросы международной повестки дня на совещании с постоянными членами Совбеза.