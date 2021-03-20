Эксперт объяснил, почему Россия собирается искать воду для Крыма под Азовским морем

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время телемоста с участием президента Владимира Путина анонсировал начало работ по бурению скважин в Азовском море для добычи пресной воды в Крыму. По его словам, активная фаза реализации проекта начнется уже в апреле текущего года.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Виктор Тарасенко рассказал в комментарии ФАН, как родилась эта гипотеза, улучшит ли бурение скважин в Азовском море ситуацию с водоснабжением полуострова и какими запасами водного ресурса обладает Крым.

Ученый отметил, что многие специалисты, которые длительное время занимались поверхностными стоками и изучением различных водных горизонтов, просто ранее не рассматривали необходимость работать в данном направлении.

Однако сотрудники «Черноморнефтегаза», работающие на территории Азовского шельфа, обратили внимание на тот факт, что в процессе бурения на глубоких горизонтах в некоторых скважинах вместо нефти выходит из недр пресная вода.

«Это событие не могло не вызвать интерес. В результате изучения этого явления исследователи пришли к выводу, что это происходит в тех зонах, где когда-то были древние русла Дона и Кубани. Причем Дон когда-то проходил через Керченский пролив и уходил на Черноморский шельф. В итоге появились рыхлые аллювиальные отложения, которые потом были перекрыты морскими отложениями и стали некой дренажной системой для вод, приходящих с континентальной части Кубани и континентальной части украинского щита. Эти пресные воды и обнаружили в процессе бурения нефтяных скважин», — объяснил Тарасенко.

По его словам, к изучению этой темы после соответствующих докладов специалистов «Черноморнефтегаза» были подключены эксперты АО «Южморгеология» из отделения «Росгеологии» в Геленджике и узкопрофильные специалисты Крымского федерального университета им. Вернадского.

В результате дополнительных изысканий были обнаружены подземные запасы пресных вод на относительно небольших глубинах — около 120-140 метров. В последнее время комплексно изучены полученные ранее данные гидрологии и гидрографии, результаты проведения новых гидрологических исследований, дистанционных исследований севастопольских ученых-гидрологов.

В результате аккумулирования полученных сведений все специалисты сошлись во мнении, что вполне возможно наличие таких тектонических зон, где имеются пресные воды. В этом случае положительным является фактор относительно небольшой глубины самого Азовского моря, около 10-15 метров. Это облегчает реализацию поставленной задачи по техническим параметрам.

Несмотря на все обнадеживающие факторы, ученый отметил, что это направление является рабочей, имеющей право на существование и дальнейшую разработку гипотезой.

«Когда будут пробурены первые 40 скважин профильным бурением, уточнены геологические данные и подтвердится, что это действительно устойчивые водоносные горизонты, тогда мы убедимся, что на правильном пути. Если данные не подтвердятся либо подтвердятся в неполном прогнозируемом объеме, тогда надо идти по традиционному пути изучения континентальной части Крыма, предгорной и равнинной его части. Там тоже есть тектонические зоны, например Бештерек-Зуйская водоносная площадь. Нужно будет продвигаться дальше на север и исследовать эти тектонические зоны, где есть водные запасы. Возможно, в этих зонах водные горизонты находятся на больших глубинах, но на континентальной части технически проще реализовывать проекты по добыче», — добавил собеседник ФАН.

Виктор Тарасенко отметил, что с увеличением количества осадков сегодня ситуация с наполнением водохранилищ улучшилась и поверхностные стоки все-таки наиболее приоритетны для потребления.

Дело в том, что извлечение водных запасов с карстовых полостей, особенно при несоблюдении норм отбора, могут спровоцировать приток морской воды, что обернется засолением почвы.

«Должно быть интегрированное управление водными ресурсами. Необходимо учитывать ландшафт, водосборную территорию каждого речного бассейна, знать, как связан поверхностный сток с подземным, чтобы можно было правильно и осторожно влиять на ситуацию. Нужно создавать возможность накопления вод в подземных хранилищах и поверхностного стока в подземный, исключая сброс вод в моря. Это позволит рационально и без потерь использовать водные ресурсы полуострова», — заключил эксперт.

Учеными и специалистами рассматриваются разнопрофильные проекты восполнения вододефицита на полуострове после прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу со стороны Украины в 2014 году. На данном этапе было построено и запущено два водозабора, а также пробурено множество скважин, которые дают артезианскую воду.

Однако их дебет не бесконечен, поэтому в Крыму продолжают искать пресную воду и ждать водные годы, которые, по оценкам специалистов, должны начаться уже в ближайшие несколько лет.

Напомним, ранее ФАН сообщал о грядущем строительстве опреснительной установки в Ялте.