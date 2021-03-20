Следователи начали проверку после падения мальчика с крыши в Поронайске

Южно-Сахалинск, 20 марта. Сотрудники СК выясняют обстоятельства падения 12-летнего мальчика с крыши в Поронайске. В результате ЧП подросток остался жив, но получил травмы.

Медики диагностировали у сорвавшегося с крыши подростка сотрясение мозга. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Для оказания необходимой помощи было принято решение перевезти юного пациента на вертолете в областной центр.

Обстоятельства и причины инцидента, в результате которого едва не погиб подросток, выясняют сотрудники СУ СК РФ по Сахалинской области. Также в ходе организованной проверки они намерены приняты меры профилактического характера.

На сахалинском горнолыжном комплексе «Горный воздух» турист сорвался с подъемника, сообщало издание Deita. В результате падения мужчина остался жив, его госпитализировали с тяжелыми травмами.