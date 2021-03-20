В Исландии началось извержение вулкана, который спал шесть тысяч лет

Рейкьявик, 20 марта. Извержение вулкана Фаградальсфьядль, который спал шесть тыс. лет, началось на исландском полуострове Рейкьянес. Сотрудники береговой охраны сняли видео с вертолета.

Исландское метеорологическое бюро опубликовало ролик на своей странице в социальной сети Twitter. На видео запечатлели текущие потоки лавы. За короткий промежуток времени интенсивность потоков значительно увеличилась. При этом власти Исландии сейчас не видят причины эвакуировать местных жителей.

Вулкан Фаградальсфьядль расположен на безопасном расстоянии от автомобильных трасс и населенных пунктов. Однако несколько дорог, которые ведут в район извержения, перекрыли. Авиационным компаниям предоставили право самостоятельно принимать решение, позволят ли они самолетам курсировать в этом районе.

До этого сообщалось, что на острове Парамушир Большой Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил пепел. Высота столба составила три километра. Об этом рассказали в главке МЧС Сахалина.