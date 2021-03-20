Стоянов назвала имя звезды под маской неваляшки

Москва, 20 марта. Автор юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов назвал имя пародиста, который может выйти на сцену шоу «Маска» в образе неваляшки.

Бананом в пятом выпуске костюмированного шоу оказался народный артист России Юрий Стоянов. Ему было приятно быть рассекреченным по вокалу. По словам Стоянова, немногие слышали его поющим. После выступления перед жюри создатель «Городка» рассказал телеведущему Вячеславу Макарову, что знает имя следующего участника шоу.

Неваляшкой будет пародист Юрий Гальцев, уверен Стоянов. Артист соседствует с худруком петербургского Театра эстрады имени Райкина и часто слышит, как тот поет у себя в квартире и музицирует на гитаре.

«У него прекрасная джазовая манера, джаз-рок-дворовая, очень странная, и он очень меняет голос от верха до низа. Очень пластичный голос со всякими штучками», — поделился Стоянов.

Из второго сезона «Маски» выбыли уже четыре участника, борьбу продолжают десять персонажей. Как выяснилось в одном из прошлых выпусков, в костюме пингвина выступала певица Азиза. Она была очень расстроена, что ее путь на шоу завершился так быстро. При этом певица Анита Цой говорила, что Азиза покинула «Маску» из-за нее.