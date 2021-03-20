Американцы извинились за Байдена. События дня. ФАН-ТВ

Антонов поблагодарил граждан США за письма поддержки Посол России Анатолий Антонов поблагодарил в Facebook граждан США за добрые слова. После резонансного выступления хозяина Белого дома в адрес Владимира Путина простые американцы направили в нашу дипмиссию письма в поддержку дружественных отношений между странами. Многие, кому пришлось краснеть за своего мистера президента, выражали несогласие с позицией Джо Байдена и приносили извинения за «необдуманные заявления» со стороны Вашингтона. «Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия. <…> Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений», — сказано в заявлении Анатолия Антонова на странице посольства в Facebook. По мнению Антонова, такой подход американцев вселяет определенную надежду: между народами сохранился потенциал для нормализации связей. Напомним, 17 марта Москва пригласила нашего посла на консультации. Россия, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, не может допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном.

«Невидимая» российская подлодка обеспокоила НАТО Приключение «неуловимой». «Невидимая» подводная лодка «Ростов-на-Дону» всерьез обеспокоила НАТО. Ряд иностранных СМИ сообщил о том, что противолодочные силы Североатлантического альянса уже неделю тщетно пытаются обнаружить в Средиземном море российскую субмарину. При этом «исчезнувшая» с радаров НАТО подлодка держит связь с российским командованием. Субмарина оснащена мощным вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Калибр». Отечественная подлодка может бесшумно и незаметно вплотную подойти к противнику без риска быть обнаруженной, словно черная пантера на охоте. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, уровень скрытности подлодки Черноморского флота превзошел все ожидания. «В силу этих причин, естественно, западные страны рассматривают данный тип подлодок как угрозу для себя. В данном случае, если они не собираются воевать с Россией, то никакой угрозы не существует, поэтому это виртуальные оценки», — считает Коротченко. Подводная лодка «Ростов-на-Дону» сейчас направляется в восточную часть Средиземного моря, где сменит на посту субмарину того же типа.

Иностранцы больше не могут владеть землей в Крыму Вступил в силу указ, запрещающий иностранцам, зарубежным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма. Президент Владимир Путин подписал этот документ год назад. Полуостров включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке, а также в 12 муниципальных образованиях Севастополя. Отметим, что запрет на владение землей в приграничных участках действует во многих странах.