Момент падения пассажирского автобуса на Шри-Ланке попал на видео

Коломбо, 20 марта. Автобус с 70 пассажирами сорвался в пропасть на Шри-Ланке. Жертвами крушения стали 13 человек, еще 30 получили травмы.

Автобус следовал из города Лунугала в Коломбо. На повороте транспортное средство внезапно занесло, и оно сорвалось в пропасть. Кадры крушения попали на видео.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, экстренных служб и скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу, среди них и водитель автобуса. По предварительным данным, причиной автокатастрофы стала его неосторожность, отмечают местные СМИ.