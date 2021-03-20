Корабли ТОФ и Ил-38 провели учения по поиску и атаке подлодки условного противника

Москва, 20 марта. Противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по поиску и атаке подводной лодки в Японском море. В маневрах был задействован самолет Ил-38.

Как сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, малые противолодочные корабли (МПК) «Советская Гавань» и «Метель» выполнили поиск и атаку подводной лодки условного противника в заливе Петра Великого. В ходе маневров применялись различные виды противолодочного оружия.

Роль субмарины противника досталась дизельной подводной лодке Приморской флотилии разнородных сил. Субмарина выполняла скрытное маневрирование в районе учений, в ее задачу входило уклонение от атаки.

«Во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации флота МПК, каждый на своем участке морского полигона, обнаружили подводную лодку и по очереди атаковали ее реактивными глубинными бомбами. В ходе учения корабли также условно применили против субмарины торпедное оружие», — сказал представитель ТОФ.

Отметим, самолет Ил-38 создан на базе Ил-18 и предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для морской разведки и поисково-спасательных операций.

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