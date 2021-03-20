Поклонская заявила об абсурдности санкционного списка Украины

Москва, 20 марта. Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала список граждан, против которых Украина ввела санкции.

По ее словам, ограничения, введенные против экс-чиновников, в действительности направлены против простого украинского народа. В этом списке должны были оказаться совершенно другие личности — настоящие предатели Украины, считает она.

«Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке», — написала она.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести «максимальные» санкции против Натальи Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова.