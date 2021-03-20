Федосеева-Шукшина обеспокоена высказываниями сына Алибасова об отце

Москва, 20 марта. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина волнуется за своего супруга, основателя группы «На-На» Бари Алибасова из-за высказываний его сына.

Артистка не виделась с мужем больше двух месяцев, поскольку Бари Алибасов — младший увез отца в Калининград, как он утверждает, на лечение. Федосеева-Шукшина не может дозвониться до супруга и не сомневается, что без нее продюсер страдает.

«Меня, кстати, очень беспокоит, что при живом отце сын говорит о нем, как о мертвом. Это просто возмутительно!» — пожаловалась актриса.

Федосеева-Шукшина очень надеется в скором времени воссоединиться с супругом. Она обратилась к Алибасову-старшему через СМИ и попросила его вернуться в столицу. Актриса сказала «Собеседнику», что хочет жить вместе с мужем в квартире в Новой Москве подальше от «деток». По мнению артистки, в такой ситуации они с Алибасовым будут абсолютно счастливы.

Супруга создателя группы «На-На», оказавшаяся в разлуке с мужем, хочет создать фонд для помощи покинутым женам. Кроме того, Федосеева-Шукшина планирует помогать обманутым старикам и похищенным мужьям.