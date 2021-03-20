Польша готовится увеличить запасы золота вслед за Россией

Варшава, 20 марта. Активные действия России на рынке драгоценных металлов подтолкнули Польшу к увеличению своих запасов золота, говорится в статье британского издания BullionVault.

Москва, столкнувшись с западными санкциями в 2014 году, сделала ставку на золото. Драгметалл приобретался за счет доходов от продаж американских ценных бумаг, от которых руководство РФ решило отказаться из-за геополитической ситуации.

За последние несколько лет Россия стала крупнейшим в мире покупателем золота. Центробанк РФ с 2014 года ежегодно покупал в среднем 205 тонн золота, однако в 2020 году ситуация изменилась — регулятор приобрел всего 27 тонн, пишет «ПолитРоссия».

По мнению британских аналитиков, Россия в скором времени продолжит закупки золота. На этом фоне появились новости о намерении Польши нарастить долю желтого металла в своих резервах по примеру России. Власти республики в ближайшие несколько лет планируют купить 100 тонн золота.

На данный момент Польша входит в двадцатку стран по объему золотого резерва. Председатель Центробанка Польши Адам Глапинский рассказал, что имеет важное значение для восприятия государства и его экономической мощи. По словам главы ЦБ, Варшава также репатриировала около 100 тонн золота из хранилищ в Лондоне.

Сокращение Россией закупок золота объясняется подорожанием этого актива на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. Традиционно драгметаллы считаются защитным активом в периоды нестабильности и используются, чтобы спасти капитал от инфляции. Но в 2021 году ажиотажный спрос на золото начал падать, что позволяет говорить о снижении его стоимости.