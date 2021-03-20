ПФР объяснил порядок расчета будущей пенсии

Москва, 20 марта. Размер будущей страховой пенсии определяется на основе трех ключевых факторов. Об этом в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали журналистам «Российской газеты».

Во-первых, важно иметь официальное трудоустройство, чтобы с каждой зарплаты начислялись пенсионные взносы. Во-вторых, размер пенсии зависит от трудового стажа. За один год начисляется один пенсионный коэффициент. В-третьих, количество коэффициентов зависит от заработка. Например, при получении минимальной зарплаты за год будет начислено всего 1,048 коэффициента, а при зарплате более 122 тысяч рублей число коэффициентов составит 10, объяснили специалисты.

В ПФР отметили, что из общего тарифа взносов на пенсионное страхование 6% идут на фиксированную выплату, а остальные 16% — это индивидуальная часть тарифа, которая зависит от взносов и стажа. Заработать повышенные коэффициенты можно, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать.

Рассчитать размер будущей пенсии по старости можно по формуле: сумма накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла в год назначения страховой пенсии плюс сумма фиксированной выплаты. Узнать примерный размер будущей пенсии также можно с помощью «Пенсионного калькулятора» на сайте ПФР.