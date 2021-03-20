Зрители устали от Ольги Бузовой и намекнули ей об этом

Звезда «Дома-2», певица и ведущая Ольга Бузова на пике своей популярности. В каких только проектах артистка не успела выступить за свою карьеру. Но видимо зрители стали уставать от певицы, о чем и сообщили ей в Сети.

Ольга активно ведет свой аккаунт в Instagram, где регулярно появляются новые посты о ее жизни. В последнем обращении к своим поклонникам телеведущая поинтересовалась, в каких проектах фанаты хотели бы видеть ее в ближайшем будущем. Однако не все поклонники звезды изъявили желание наблюдать артистку на экранах телевизоров.

«Ни в каких. Выдохни уже. Ты и так уже везде. Надоела. Сбавь обороты. Оля, отдохни. Хватит уже проектов, успокойся, не сходи с ума», — писали фолловеры.

Но львиная доля подписчиков хочет видеть Ольгу не в роли певицы, ведущей или участницы какого-либо шоу, фанаты желают увидеть звезду в роли мамы.

«В роли мамы. Оля, просто выйди замуж»; «В роли жены и матери хорошо бы смотрелись»; «Посиди дома с лялечкой»; «Оля, пора ребенка заводить. Это самый лучший формат для вас. Хочется увидеть вас слабой, любимой и с животом, остальное уже не важно», — отмечали поклонники артистки.

Ольге Бузовой недавно исполнилось 35 лет, она мечтает стать матерью. Недавно знаменитость дала повод для слухов о своей беременности. Она выложила в Сеть несколько неоднозначных снимков из больницы. Многие предположили, что звезда планирует пройти процедуру ЭКО. Хотя сама Ольга объясняет свое появление в больнице проблемами со здоровьем.