В США с иронией оценили шансы падающего Байдена выйти на «дуэль с Путиным»

Вашингтон, 20 марта. Рядовые американцы иронично отметили, что их нынешнему президенту Джо Байдену может банально не хватить физических сил для беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Таким образом они отреагировали на недавний инцидент, в ходе которого американский президент несколько раз споткнулся и упал во время движения по трапу самолета. Стоит напомнить, что ранее Байдену задали вопрос, касающийся недавнего предложения Путина провести с ним переговоры. Президент США заявил, что поговорит с Путиным.

Теперь же американцы с нетерпением ждут этой беседы. При этом некоторые, с оглядкой на плохую физическую форму Байдена, с иронией отмечают, что президент банально не сможет дойти до места импровизированной словесной дуэли. Ведь именно так на Западе расценили предложение Путина.

«Он был вызван на дуэль Путиным, но вряд ли дойдет до места дуэли. Заговорился, потом дважды споткнулся и упал», — написал один из пользователей Сети.

Подчеркивается, что комментарии к большинству видео с падением Байдена на трапе были отключены, но там, где оставалась возможность поделится мнением, американцы не стеснялись выражений.

«Я хочу видеть, что наш президент — это настоящий президент самой сильной страны мира. Есть ли у меня шансы на это?» — задался вопросом зритель.

Ранее падение американского президента насмешило сына его предшественника Дональда Трампа. Тот иронично оценил «отличную форму президента», передает «Царьград».