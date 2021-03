Выход из Стамбульской конвенции: международная репутация Турции под угрозой

Анкара, 20 марта. Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующее решение утверждено указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом турецкий вице-президент Фуат Октай сообщил, что защита женских прав в стране продолжится с учетом традиций и обычаев.

«Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели», — заявил он.

Конвенция была подписана 11 мая 2011 года в Стамбуле 46 странами. Ратифицировавшие документ государства обязались изменить собственное законодательство с прицелом на введение уголовной ответственности за насилие против женщин. В число подобных преступлений входят преследования, принудительный брак, аборт, стерилизация, нанесение увечий гениталиям, а также домогательства и ряд сексуальных, физических, психологических и экономических правонарушений.

На протяжении десяти лет соглашение подвергалось критике в турецком обществе. Одним из главных недостатков конвенции считается размытость понятия «гендер», что стало орудием в руках секс-меньшинств по принудительному навязыванию альтернативных ценностей гражданам Турции.

Международная реакция

Мнения об этом событии, высказанные другими странами-участниками конвенции, несут, разумеется, негативную окраску. Первой высказалась генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич:

«Объявленный Турцией выход из Стамбульской конвенции Совета Европы о насилии в отношении женщин является огромной неудачей, ставящей под угрозу защиту женщин в Турции, во всей Европе и за ее пределами».

Secretary General Marija Pejčinović Burić:

“Turkey‘s announced withdrawal from the Council of Europe’s Istanbul Convention on violence against women is a huge setback, compromising the protection of women in Turkey, across Europe and beyond.” pic.twitter.com/FaNCE7uunm — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) March 20, 2021

«Решение Турции выйти из соглашения вызывает глубокое сожаление. Конвенция призвана предотвратить насилие в отношении женщин и обеспечить правовую защиту жертв бытового насилия. Нам нужно больше международного сотрудничества в борьбе с этими преступлениями, а не меньше», — заявили в МИД Финляндии.

FM @Haavisto: Turkey’s decision to withdraw from #Istanbulconvention is deeply regrettable.The convention is meant to prevent violence against women and ensure legal protection for victims of domestic violence. We need more international cooperation against these crimes, not less — MFA Finland ???????? (@Ulkoministerio) March 20, 2021

«Мы глубоко сожалеем о решении Турции выйти из Стамбульской конвенции. Борьба с любыми формами насилия в отношении женщин и девочек — наша совместная ответственность», — сообщают в МИД Австрии.

We deeply regret Turkey‘s decision to withdraw from the @coe #IstanbulConvention. Preventing & combating any form of violence against women and girls is our joint responsibility #zerotolerance — MFA Austria (@MFA_Austria) March 20, 2021

Взгляд обывателей

После появления новости о выходе Турецкой Республики из Стамбульской конвенции в социальных сетях стали распространяться однообразные сообщения, содержащие призыв к другим странам об оказании влияния на решение Эрдогана. Примечательно, что подавляющее большинство негативных комментариев оставлено англоязычными людьми.

«Помогите турецким женщинам! Президент Турции объявил о выходе из Стамбульской конвенции, защищающей права женщин. Мне нужна ваша помощь, чтобы донести эту информацию до больших и могущественных стран, таких как США, которые могут помочь нам изменить ситуацию», — гласит одно из типовых сообщений.

HELP THE TURKISH WOMEN! The presidency of Turkey announced that the Istanbul Convention which protects woman's rights is cancelled. I need all your help to spread this especially to big and powerful countries like USA, who can help us make a change in this. #İstanbulSözleşmesi https://t.co/ISsH1r4gCS — Chiara ???? (@iaiago___) March 20, 2021

«Турция вышла из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и борьбе с ним. Что здесь можно сказать? Как многие говорили, в женщине в Турции нелегко жить, но легко умереть. Это трагедия».

Turkey has withdrawn from the Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence.



What can you say? As so many have said, it is not easy to live as a woman in Turkey but it is certainly easy to die as one.



This is a tragedy. — Can Okar (@canokar) March 20, 2021

«Очень печально, что Турция вышла из Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от мужского насилия. Это не может быть та же самая Турция, что и 5 лет назад. Глубоко переживаю за благополучие турчанок. P.S. Великобритания еще не ратифицировала его, так что мы можем сказать?».

Very sad Turkey has withdrawn from Istanbul Convention which protects women from male violence

This can’t be same Turkey that invited @IlhanMN & I to share our learning 5 yrs ago

Deeply worried for well-being of Turkish women

Ps Britain hasn’t ratified it yet, so what can we say? pic.twitter.com/OrfolNjlvS — nazir afzal (@nazirafzal) March 20, 2021

«Решение Турции скандально! Насилие в отношении женщин и девочек — это преступление, а не «традиция». Права женщин должны превалировать над навязчивыми идеями сильных мира сего».

Turkey’s decision is scandalous !



Violence against women & girls is a crime, not a ‘tradition’.



Women’s rights must prevail over strongmen’s obsessionshttps://t.co/63Xcf7gtNT — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 20, 2021

Тюркоязычные же пользователи высказывают как умеренные, так и позитивные мысли на этот счет.

«Семья является основой общества. Женщина также является основой семьи. <...> Турция покинула Стамбульское соглашение, которое нам не подходит».

Aile toplumun temelidir.Kadın da ailenin temeli.Bunları koruyacak olan da “bizatihi gelenek ve göreneklerimizde,özümüzde mevcuttur.”Türk ve İslam kültürü buna delildir.Türkiye,bize uygun olmayan #İstanbulSözleşmesi nden ayrıldı.Teşekkürler @RTErdogan @fuatoktay @yenisafakwriter — Hakan Sarıca (@haksarica) March 20, 2021

«Стамбульская конвенция не имеет ничего общего с правами женщин. Изначальный замысел был подменен пропагандой ЛГБТ, влияющей на самоидентичность детей и нацеленной на разрушение структуры семьи».

İstanbul Sözleşmesinin Kadın haklarıyla hiç ilgisi yoktu. Kurgu cinsiyetler, LGBT propagandası için alan tanımı, çocuklara yönelik kimlik karmaşası hedefleyen zihin bulandıma ve bilhassa aile yapısını bozma planına dönüşünce kaldırıldı. — Erem Şentürk (@EremSenturk) March 20, 2021

Таким образом, шаг Анкары вызвал в основном отрицательные отклики несмотря на то, что руководство страны приняло решение исходя из эффекта, оказанного конвенцией на турецкое общество. Попытки навязать инородные ценности социуму, который развивался в иных исторических условиях и сформировал собственный менталитет, зачастую приводит к деструктивным явлениям и шоковой реакции населения. Особенно актуально это для традиционалистских восточных обществ, в число которых входит и турецкое.

Как бы то ни было, в Турецкой Республике назрел социальный запрос на решение проблемы насилия в отношении женщин. Вероятно, правительство страны в будущем примет иной правовой документ, учитывающий турецкие национальные особенности. Тем не менее пока Анкара несет международные репутационные издержки.