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Шифрин признался, что его обижала шутка про Колыму из «Бриллиантовой руки»

Шифрин признался, что его обижала шутка про Колыму из «Бриллиантовой руки»

Москва, 20 марта. Известный юморист и актер Ефим Шифрин признался, что ему не нравилась шутка про Колыму из популярной советской комедии «Бриллиантовая рука».

История семьи артиста тесно связана с Колымой — туда в советские годы сослали отца Шифрина. Мать юмориста переписывалась с его отцом, а затем приехала в Магаданскую область. Именно там и родился Ефим Шифрин.

«У нас был театр у микрофона, замечательные песни, слова которых я помню до сих пор. Мне всегда приходится отвечать, что детство у меня было счастливым, незамутненным и солнечным, несмотря на то, что рос на Колыме. Такой красоты, такого белого снега я не помню нигде», — рассказал актер в программе «Привет, Андрей!».

Юморист вспомнил шутку из «Бриллиантовой руки», в которой герой произносит фразу: «Ну, будете у нас на Колыме — милости просим!». Персонаж Андрея Миронова отвечает на это: «Нет, уж лучше вы к нам». Шифрин отметил, что эта сцена его всегда обижала.

«Я действительно не понимал, что в этой фразе смешного, ведь у нас на Колыме хорошо», — объяснил артист.

Юморист долгие годы выступал в «Аншлаге», но затем со скандалом покинул проект Регины Дубовицкой. Ефим Шифрин ранее объяснил, почему принял решение уйти из передачи.

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