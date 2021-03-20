Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в 2021 году

Два раза в год наша планета переживает момент, когда день по своей продолжительности становится равен ночи, — это дни осеннего и весеннего равноденствия. Последний ожидает нас 20 марта. Профессиональный астролог и основатель Школы астрологии Инна Любимова рассказывает, что принесет нам это астрологическое событие.

20 марта у вас есть реальная возможность еще раз встретить Новый год, но уже астрономический. Не только зима официально уступит бразды правления весне, но и Луну, под покровительством которой мы находились весь 2020 год, сменит Сатурн. В этот день Солнце перейдет в первый знак зодиака — Овна, — начав тем самым новый зодиакальный круг. Самое время навести порядок в доме, делах и мыслях, избавиться от всего старого и начать новую главу своей жизни с учетом тенденций, присущих планете — покровителю года.

Сатурн — планета неоднозначная. С одной стороны, она символизирует препятствия и ограничения, а с другой, возможности для достижения целей. Сатурн помогает всем, кто не боится трудностей и с энтузиазмом берется за работу. Планета наградит и тех, кто усердно работал весь прошлый год. Если Луна в прошлом году подталкивала людей на создание семьи, Сатурн, наоборот, ставит приоритетной задачей саморазвитие и карьерные достижения. Отсидеться в сторонке не получится — 2021 год то и дело будет подталкивать и мотивировать на новые свершения. День весеннего равноденствия задаст тенденции на весь год, и для каждого знака зодиака они будут особенными.

Овен

Овны, важно не дожидаться, когда судьба сама направит вас в нужное русло. Только от личной заинтересованности и целеустремленности зависит исход событий. Приложите максимум усилий для достижения своих целей, даже если кажется, что впереди тупик. Если будете много работать, получите заветное повышение.

Телец

Тельцы, вам предстоит столкнуться с трудностями, решить которые будет не так просто, как обычно. Не отчаивайтесь и помните, что любую закрытую дверь можно открыть — если не ключом, то ломом. В личной жизни пытайтесь не строить воздушных замков. На людей и ситуации старайтесь смотреть объективно.

Близнецы

Близнецам Сатурн принесет хорошее развитие финансовой сферы. Деньги будут быстро приходить, но не спешите их тратить, иначе от них ничего не останется. В амурных делах не рубите сплеча — в некоторых моментах вы и сами не знаете, чего хотите, поэтому не совершайте непоправимых ошибок.

Рак

Раки, наступает благоприятный период для любых перемен. Если вы давно мечтали кардинально изменить свою жизнь, но никак не могли решиться, сейчас самое время. Единственное, от чего стоит отказаться, — займы и кредиты. Реализовывайте свои идеи самостоятельно, без привлечения чужих средств.

Лев

Львам этот год подкинет трудностей, решить которые поможет стабильность. Не предпринимайте резких действий и ничего не меняйте в своей жизни. Увольнение и новая работа не принесут удовлетворения, как и расставание со второй половинкой. Придерживайтесь правила не разрушать то, что можно восстановить.

Дева

Девы, пропишите на этот год план действий — он поможет не угодить в капкан. Финансовая сфера будет развиваться стремительно, а вот с продвижением по службе пока следует повременить. На рабочем месте вы рискуете допустить ошибки, будьте внимательными и не спешите — всему свое время.

Весы

Год Сатурна поможет Весам принимать мудрые решения. Особенно серьезно следует заняться финансовой составляющей. Лучший способ накопить деньги — начать откладывать. Скопленные сбережения станут прекрасным фундаментом для реализации глобальных проектов.

Скорпион

У Скорпионов выдастся непростой год в плане отношений. Вам может показаться, что вторая половинка чрезмерно вас контролирует. Постарайтесь решить разногласия переговорами, а не «войной». В денежных вопросах полагайтесь на интуицию. Внутренний голос подскажет, какой проект станет выгодным.

Стрелец

Стрельцы, у вас появится шанс проявить себя на рабочем месте и подняться вверх по карьерной лестнице — не упустите его. Взаимоотношения со второй половинкой могут перейти на новый уровень, а одинокие представители знака наконец встретят любовь.

Козерог

Козероги, это ваш год! Он станет для вас не только временем для исправления ошибок, но и шансом изменить жизнь в лучшую сторону. Сатурн покровительствует этому знаку зодиака, и, если у Козерогов есть четкая цель, планета поможет в ее реализации. Вы добьетесь больших успехов в 2021-м, нежели другие знаки. Займитесь проработкой проблем в отношениях, если понимаете, что душа и сердце жаждут перемен, — решайтесь. В денежных вопросах будьте аккуратней: вы можете как преумножить капитал, так и потерять уже имеющийся.

Водолей

Водолеи столкнутся с необходимостью доказывать свою самостоятельность. Год станет настоящей проверкой на прочность — придется брать инициативу в свои руки. В вопросах финансов старайтесь быть более расчетливыми и экономными. Откажитесь от лишних трат, они вам сейчас ни к чему.

Рыбы

Рыбы, не стоит в этом году плыть по течению и пускать дела на самотек. У вас есть возможность сколотить целое состояние, если вы проявите свой потенциал. С точки зрения прибыли этот год самый продуктивный и благоприятный, используйте его по максимуму.