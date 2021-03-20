Врач Конев рассказал, в каком возрасте опасно сидеть на диетах

Москва, 20 марта. Лишний вес может усугубить течение болезней. При этом сидеть на диетах для похудения можно только до определенного возраста, предупредил врач-геронтолог Юрий Конев.

Диеты имеют возрастной предел, после которого они становятся опасными для здоровья, объяснил в интервью радио Sputnik профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев. Ограничения связаны с изменениями в организме. Способы, которые позволяют эффективно похудеть, оказывают влияние на обмен веществ.

Нарушение таких процессов приводит к изменению физиологических параметров у пожилых людей. Если брать средний возраст, то стараться похудеть нужно до 60 лет. Тогда к пожилому возрасту человек придет со здоровым желудком. В обратном случае организм будет требовать больше пищи. Потребности в энергии с возрастом снижаются, а биологическая память и растянутый желудок сигнализируют о голоде.

До этого врачи из Соединенных Штатов выяснили, что на набор веса влияет режим сна. Его дефицит способствует отложению жировых тканей вокруг органов.