Британский таблоид заплатил детективу 250 долларов за сбор данных о Меган Маркл

Лондон, 20 марта. Американский частный детектив Дэниел Хэнкс признался, что британский таблоид The Sun заплатил ему за сбор информации о жене принца Гарри Меган Маркл.

Сыщик рассказал BBC, что специально для издания выяснил номер телефона, адреса и номер социального страхования герцогини Сассекской, а также данные о членах ее семьи. Кроме того, Хэнкс включил в отчет информацию о бывшем муже и экс-бойфренде жены принца Гарри.

«Практически все, что я узнал, они могли выяснить сами, используя законные средства — за исключением номеров социального страхования», — отметил детектив.

Представитель издателя The Sun, компании News UK, комментируя заявление Хэнкса, отметил, что в 2016 году таблоид сделал законный запрос детективу на поиск контактных данных Меган Маркл и возможных родственников супруги принца Гарри. За работу сыщику заплатили 250 долларов. Представитель издателя подчеркнул, что Хэнкс подписал обязательство не нарушать закон в процессе работы.

Меган Маркл и принц Гарри ранее дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вызвавшее настоящий скандал. Источники британских СМИ говорили, что королева Елизавета II расстроилась после публичных заявлений герцога и герцогини Сассекских, сообщает «Мир 24».