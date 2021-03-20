Ход времени неумолим: Пушков предположил, что Байдена скоро «сдует» из Белого дома

Москва, 20 марта. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что политическая карьера Джо Байдена вскоре превратится в безрадостное будущее. Его слова опубликовало издание Newsfront.

Об этом сенатор написал в своем блоге в социальной сети. Публицист также отметил, что от «сильного ветра» президенты на трапах не падают. Напомним, администрация Джо Байдена выдала именно такую официальную версию трехкратного падения во время подъема по трапу американского лидера.

«От «сильного ветра» президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные. Ход времени неумолим. Как бы сильный ветер истории не «выдул» Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США», — указал Пушков.

После серии падений президент США сумел подняться и отдал честь своим провожающим. Инцидент произошел в пятницу, 19 марта, перед вылетом Байдена в Атланту.

Популярный американский журналист Эмилио Доменек на своей странице в Twitter уточнил, что президент поскользнулся на трапе, находясь на территории американского штата Мериленд. К посту журналиста было приложено видео падения президента, которое впоследствии набрало несколько миллионов просмотров.

Данный случай вовсе не единичный. Так, в конце ноября 78-летний Джо Байден во время игры с любимой собакой повредил ногу. Проводя время с питомцем, он пытался схватить щенка за хвост, а когда тот поскользнулся на ковре, американский лидер упал вслед за псом.

Ситуация на трапе породила целую волну мемов. В одном из них Дональд Трамп, играя в гольф, попадает прямо по спине 46-го президента США, в другом Владимир Путин, стреляя из штурмовой винтовки, также «подбивает» пожилого американского лидера после того, как тот назвал его «убийцей».

Ранее ФАН публиковал подборку мемов об этом инциденте.