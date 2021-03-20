Власти Дагестана намерены субсидировать мини-винодельни

Махачкала, 20 марта. Власти Дагестана планируют поддержать организацию в республике малых виноделен. Регион намерен субсидировать часть затрат производителей на соответствующее оборудование, сообщили ФАН в Минсельхозпроде Дагестана.

В ведомстве отметили, что в республике функционирует около десяти крупных предприятий, занимающихся переработкой винограда и производством винодельческой продукции. При этом объемы переработки можно значительно увеличить, если виноградари откроют небольшие винодельни на собственных площадках.

«В последние годы мы собрали очень много винограда. Мы хотим, чтобы те предприятия, которые выращивают виноград, у себя на местах перерабатывали его, чтобы небольшие винодельни могли получить субсидии», — сказал начальник управления развития виноградарства и алкогольного регулирования министерства Гайдар Шуайбов.

Он объяснил, что соответствующая мера господдержки предусмотрена федеральным законодательством, но для ее реализации соответствующие мероприятия необходимо включить в государственную программу развития сельского хозяйства. С этой целью власти Дагестана на Днях республики, прошедших в начале марта в Совете Федерации России, обратились к сенаторам. Инициатива нашла среди них поддержку и верхняя палата парламента рекомендовала Минсельхозу РФ рассмотреть данное предложение.

«В Совете Федерации нас полностью поддержали. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос решится», — отметил Шуйабов.

В 2020 году в Дагестане был собран рекордный урожай винограда — 205 тысяч тонн. Это позволило республике впервые выйти в лидеры по этому показателю в стране. За последние пять лет площадь виноградников в регионе увеличилась на 4,5 тысячи гектаров, а валовой сбор вырос на 55 тысяч тонн. В 2021 году в плодоношение должны вступить еще более 1,6 тысячи гектаров, что позволит увеличить урожай винограда еще на 10-15 тысяч тонн, считают в аграрном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что два крупных дагестанских предприятия, производящих коньяк, получили в виде налоговых вычетов свыше 700 миллионов рублей. В прошлом году виноградари и виноделы республики обеспечили федеральному бюджету налоговые поступления в размере более двух миллиардов рублей.