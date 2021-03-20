На реалити-шоу «Последний герой» приехала Машина для убийства

Москва, 20 марта. Триумфатор пятого сезона скандального шоу «Пацанки», которое выходит на канале «Пятница!», Анастасия Петрова вновь вернулась на телеэкраны.

Как стало известно ФАН, в субботу, 20 марта, вечером девушка появится в качестве нового участника в реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» на канале ТВ-3. По словам Петровой, она мечтала об этом моменте с самого детства, как только впервые увидела популярную программу по телевизору.

Хотя Анастасии всего 20 лет, она действительно серьезный соперник, даже для бывалых участников «Последнего героя» (напомним, что племя «чемпионов» составлено из победителей предыдущих сезонов).

Девушка выросла в детском доме под Санкт-Петербургом, где быстро научилась, как говорится, «вырубать» человека с одного удара. Она участвовала в турнирах по смешанным единоборствам MMA, получила пять переломов носа и восемь сотрясений мозга, а также прозвище Машина для убийства.

Но потом Петрова захотела резко изменить свою жизнь, в результате чего оказалась на телевидении — в шоу «Пацанки», где быстро стала фаворитом пятого сезона. На шее у девушки выбита татуировка со словом HELP — «помогите».

За время пребывания в «Школе леди» Анастасия сильно изменилась и не только дошла до финала, но и выиграла шоу, завоевав при этом миллион рублей.

Как примут ее участники «Последнего героя», которые выживают в африканских тропиках уже почти три недели, и к какой из коалиций примкнет сама Анастасия Петрова, зрители смогут узнать вечером 20 марта в эфире телеканала ТВ-3.

Ранее стало известно, что у представителя команды «чемпионов» — актера театра и кино Дениса Шведова — ухудшилось состояние из-за того, что его племени уменьшили вдвое норму положенного риса.