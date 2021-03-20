Психолог Яничева рассказала, можно ли научиться быть счастливым

Группа ученых из итальянского университета Тренто провела исследование, доказывающее, что счастью можно научиться. Они разработали интенсивную программу тренингов, призванных снизить уровень стресса и повысить степень удовлетворенности жизнью. Так, среди занятий были уроки по философии, психологии и нейробиологии, а также медитативные практики.

Исследование проводилось в течение девяти месяцев в Институте тибетской культуры Ламы Цонкапы в Италии, где добровольцы изучали презентации и видеокурсы, участвовали в дискуссиях и ретритах.

На встречах они разбирали понятия нейропластичности, стресса и беспокойства, боли и удовольствия, желания и зависимости, положительных и отрицательных эмоций. Для практических тренингов ученые подобрали упражнения из западных и восточных психологических и философских практик. Так, участники занимались медитацией, учились правильно дышать и вели личные дневники.

В ходе эксперимента ученые зафиксировали, что показатели психологического благополучия участников курса повышались на каждом этапе. Группа стала лучше справляться с эмоциональной регуляцией, также снизился уровень тревожности и стресса, а негативных мыслей стало меньше.

Сегодня в Международный день счастья корреспондент ФАН связался с психологом, доцентом кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяной Яничевой и узнал ее мнение о том, действительно ли можно научиться быть счастливым.

«Счастье — не научная категория или предмет, скорее, это субъективное ощущение. И если мы говорим о науке, то можем пользоваться таким понятием, как субъективное благополучие личности. Это то, насколько человек ощущает себя комфортно и благополучно. В свою очередь связано это может быть с отношениями, карьерой и прочим», – рассказывает Татьяна Яничева.

Специалист говорит о том, что тренд на попытки исследовать понятие человеческого счастья появился не вчера. Так, одно из самых известных лонгитюдных исследований (в ходе которых ученые изучают группу объектов в течение долгого времени, порой даже десятилетий) — Гарвардское исследование счастья. Революционное для психологии исследование длилось 75 лет и показало миру причины благополучной жизни.

«Субъективное переживание благополучия — вполне возможная вещь, и тогда получается, что действительно этому можно научить. Людям можно помочь овладеть определенными техниками, помогающими справляться с сильным стрессом и переживаниями», — отмечает специалист.

Большинство авторов, по словам эксперта, пытаются путем исследований выделить те самые индикаторы, по которым можно охарактеризовать понятие счастья. И все они сходятся в одном: для подавляющего большинства людей самым значимым является наличие близких, доверительных отношений с кем-либо.

«Самое подходящее для этого пространство — семья, где человек чувствует поддержку и заботу, может обсудить свои переживания. Также это может быть серьезная, настоящая дружба или любые другие близкие, доверительные отношения. Это невероятно важно для внутренней гармонии», — уточняет Татьяна Яничева.

Эксперт заключает, что, работая над собой и осваивая определенные навыки коммуникации и разрешения конфликтов, действительно можно научиться быть счастливым.

Радует, что в нашей стране себя счастливыми чувствует большинство россиян. Недавно ФАН писал о результатах социологического опроса, которые показали, что 41% наших соотечественников считают себя счастливыми людьми.