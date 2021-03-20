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Психолог Яничева рассказала, можно ли научиться быть счастливым

Психолог рассказала, можно ли научиться быть счастливым

Группа ученых из итальянского университета Тренто провела исследование, доказывающее, что счастью можно научиться. Они разработали интенсивную программу тренингов, призванных снизить уровень стресса и повысить степень удовлетворенности жизнью. Так, среди занятий были уроки по философии, психологии и нейробиологии, а также медитативные практики.

Исследование проводилось в течение девяти месяцев в Институте тибетской культуры Ламы Цонкапы в Италии, где добровольцы изучали презентации и видеокурсы, участвовали в дискуссиях и ретритах.

На встречах они разбирали понятия нейропластичности, стресса и беспокойства, боли и удовольствия, желания и зависимости, положительных и отрицательных эмоций. Для практических тренингов ученые подобрали упражнения из западных и восточных психологических и философских практик. Так, участники занимались медитацией, учились правильно дышать и вели личные дневники.

В ходе эксперимента ученые зафиксировали, что показатели психологического благополучия участников курса повышались на каждом этапе. Группа стала лучше справляться с эмоциональной регуляцией, также снизился уровень тревожности и стресса, а негативных мыслей стало меньше.

Сегодня в Международный день счастья корреспондент ФАН связался с психологом, доцентом кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяной Яничевой и узнал ее мнение о том, действительно ли можно научиться быть счастливым.

«Счастье — не научная категория или предмет, скорее, это субъективное ощущение. И если мы говорим о науке, то можем пользоваться таким понятием, как субъективное благополучие личности. Это то, насколько человек ощущает себя комфортно и благополучно. В свою очередь связано это может быть с отношениями, карьерой и прочим», – рассказывает Татьяна Яничева.

Психолог рассказала, можно ли научиться быть счастливым

Специалист говорит о том, что тренд на попытки исследовать понятие человеческого счастья появился не вчера. Так, одно из самых известных лонгитюдных исследований (в ходе которых ученые изучают группу объектов в течение долгого времени, порой даже десятилетий) — Гарвардское исследование счастья. Революционное для психологии исследование длилось 75 лет и показало миру причины благополучной жизни.

«Субъективное переживание благополучия — вполне возможная вещь, и тогда получается, что действительно этому можно научить. Людям можно помочь овладеть определенными техниками, помогающими справляться с сильным стрессом и переживаниями», — отмечает специалист.

Большинство авторов, по словам эксперта, пытаются путем исследований выделить те самые индикаторы, по которым можно охарактеризовать понятие счастья. И все они сходятся в одном: для подавляющего большинства людей самым значимым является наличие близких, доверительных отношений с кем-либо.

«Самое подходящее для этого пространство — семья, где человек чувствует поддержку и заботу, может обсудить свои переживания. Также это может быть серьезная, настоящая дружба или любые другие близкие, доверительные отношения. Это невероятно важно для внутренней гармонии», — уточняет Татьяна Яничева.

Эксперт заключает, что, работая над собой и осваивая определенные навыки коммуникации и разрешения конфликтов, действительно можно научиться быть счастливым.

Радует, что в нашей стране себя счастливыми чувствует большинство россиян. Недавно ФАН писал о результатах социологического опроса, которые показали, что 41% наших соотечественников считают себя счастливыми людьми.

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