Фотографы снимают портреты ветеранов к годовщине начала ВОВ. ФАН-ТВ

80-летнюю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны встретят 22 июня. К памятной дате фонд «Память поколений» приготовил фотопроект — «Герои России, какими их не видел никто». В его создании принимают участие известные фотографы из сферы фэшн-индустрии.

Придумали необычный творческий проект еще пять лет назад волонтеры фонда «Память поколений», которые занимаются медицинской помощью ветеранам боевых действий.

«Мы привыкли видеть их [ветеранов] всегда только в военной форме на каких-то статусных мероприятиях, а вот чего-то более современного формата, к которому были бы привлечены фотографы, которые в обычной жизни работают в фэшн-индустрии или с актерами театра и кино — таких проектов не было», — объяснила исполнительный директор фонда Екатерина Круглова.

Московский глянцевый фотограф Слава Филиппов известен тем, что он снимал многих российских знаменитостей: Федора Бондарчука, Тимати, Ивана Урганта, Данилу Козловского. Сейчас он решил использовать свои таланты на волонтерском поприще.

По словам фотографа, его работы находят отклик и тепло принимаются зрителем.

«Пишут, что очень красиво. У меня один друг, француз, я ему сделал постер домой с одним человеком, с ветераном», — признался Слава Филиппов.

Ветераны, которые принимают участие в необычном фотопроекте, попадают в руки не только фотографов, но и стилистов, визажистов.

Лидия Рябова — инвалид Великой Отечественной войны и одна из участниц проекта. В 1941 году пятилетней девочкой она вместе с мамой копала противотанковые рвы на севере Москвы.

«Вот понимаете, самое главное — это внимание, именно внимание, потому что, помимо того, что я сама [принадлежу к категории] дети-инвалиды войны, я получила военную травму ребенком, я еще и сирота», — поделилась Лидия Рябова.

Теперь о Лидии Рябовой и о тех, кто сражался за мирное небо над головой будущих поколений, узнают многие россияне. Фотопортреты участников проекта появятся в крупных российских городах.