Топ-10 лучших фильмов Зака Снайдера

Американский режиссер Зак Снайдер презентовал расширенную версию блокбастера «Лига Справедливости», которую в первый же день посмотрели миллионы человек по всему миру. На счету Снайдера не одна успешная работа, в том числе и по комиксам DC. Десять лучших фильмов Зака Снайдера — в материале ФАН.

Рассвет мертвецов (2004)

Дебютной картиной Снайдера стал ремейк одноименного фильма 1978 года Джорджа Ромеро. В центре сюжета группа людей, которая вынуждена бороться за выживание после зомби-апокалипсиса. Они находят убежище в здании торгового центра, однако долго противостоять нападению зомби они вряд ли смогут.

300 спартанцев (2007)

Фильм «300 спартанцев» получил известность не только благодаря выдающейся игре Джерарда Батлера, но и за счет интересной трактовки кровопролитной битвы при Фермопилах в 480 году до н. э. 300 храбрых спартанцев во главе со своим царем Леонидом дали бой многотысячной армии персидского царя Ксеркса, вдохновив Грецию на объединение и победу общего врага.

Хранители (2009)

Действия фильма разворачиваются в параллельной реальности, где супергерои стали частью повседневной жизни общества. В разгар Холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом отставные супергерои расследуют заговор против них, но находят еще что-то более пугающее.

Легенды ночных стражей (2010)

Мультфильм о мире, в котором не осталось людей и есть только разумные совы, снят по мотивам одноименной серии книг Кэтрин Ласки. На Великом Дереве Га'Хуул, где живут совы, наступают темные времена — жестокие правители соседних королевств грозят разрушить их покой.

Запрещенный прием (2011)

После смерти матери и сестры 20-летняя девушка стараниями отчима попадает в психбольницу. У нее есть пять дней, чтобы сбежать из медучреждения. Повествование переключается на внутренний воображаемый мир Куколки, в котором ей нужно собрать пять предметов, чтобы покинуть больницу.

Человек из стали (2013)

Фантастический боевик Зака Снайдера и продюсера Кристофера Нолана основан на комиксах о Супермене издательства DC. Фильм стал первым в перезапуске истории Супермена и положил начало киновселенной, разработанной DC Comics. Родившийся на планете Криптон юноша попадает на Землю и вынужден скрывать свои суперспособности. Однако его сила пригождается, когда планета подвергается нападению.

Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)

Фильм Зака Снайдера, снятый по мотивах комиксов, — первая встреча главных супергероев DC на большом экране. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится объединиться для борьбы с общей угрозой.

Лига справедливости (2017)

Сюжет фильма разворачивается после событий «Бэтмен против Супермена». Брюс Уэйн набирает команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой, однако даже они едва ли могут предотвратить катастрофу и спасти человечество.

Зак Снайдер начал снимать «Лигу справедливости», однако после смерти дочери не смог закончить работу над картиной. Доснимать фильм пришлось Джоссу Уидону. Из-за недомолвок и склок Warner Bros. Studios и режиссера «Лига справедливости» было отснята не полностью и выпущена в прокат. Вполне ожидаемо фильм провалился.

Снег, пар, железо (2017)

Короткометражный фильм Снайдера снят на камеру мобильного телефона. Работа сильно выделяется среди других проектов режиссера. В центре сюжета темные заснеженные переулки Нью-Йорка и жители большого города.

Лига справедливости Зака Снайдера (2021)

После провала «Лиги справедливости» преданные фанаты DC Comics и творчества Снайдера потребовали от студии Warner Bros дать режиссеру закончить картину. Версию назвали SnyderCut («Версия Снайдера»). Студия прислушалась к фанатам и предоставила Снайдеру возможность доснять фильм, за что получила лояльность аудитории.